DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 11.03.2019 / 17:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 34,31 EUR 6141,49 EUR 34,31 EUR 8954,91 EUR 34,32 EUR 6143,28 EUR 34,32 EUR 3054,48 EUR 34,28 EUR 9255,60 EUR 34,21 EUR 11528,77 EUR 34,21 EUR 2942,06 EUR 34,25 EUR 3904,50 EUR 34,25 EUR 1712,50 EUR 34,28 EUR 3085,20 EUR 34,30 EUR 3018,40 EUR 34,28 EUR 2810,96 EUR 34,27 EUR 4215,21 EUR 34,27 EUR 1713,50 EUR 34,28 EUR 5587,64 EUR 34,21 EUR 8826,18 EUR 34,28 EUR 4627,80 EUR 34,28 EUR 1405,48 EUR 34,27 EUR 2810,14 EUR 34,32 EUR 8785,92 EUR 34,30 EUR 3087,00 EUR 34,30 EUR 3052,70 EUR 34,31 EUR 3019,28 EUR 34,30 EUR 2984,10 EUR 34,30 EUR 2984,10 EUR 34,27 EUR 2844,41 EUR 34,23 EUR 8968,26 EUR 34,30 EUR 9261,00 EUR 34,29 EUR 3086,10 EUR 34,32 EUR 9060,48 EUR 34,32 EUR 2162,16 EUR 34,22 EUR 273,76 EUR 34,22 EUR 1711,00 EUR 34,24 EUR 11162,24 EUR 34,24 EUR 2910,40 EUR 34,34 EUR 14628,84 EUR 34,30 EUR 6174,00 EUR 34,29 EUR 3051,81 EUR 34,29 EUR 6103,62 EUR 34,21 EUR 18473,40 EUR 34,20 EUR 5472,00 EUR 34,20 EUR 5779,80 EUR 34,20 EUR 239,40 EUR 34,19 EUR 786,37 EUR 34,19 EUR 6838,00 EUR 34,19 EUR 9162,92 EUR 34,15 EUR 13899,05 EUR 34,14 EUR 6042,78 EUR 34,16 EUR 2971,92 EUR 34,16 EUR 2903,60 EUR 34,16 EUR 2903,60 EUR 34,09 EUR 68,18 EUR 34,08 EUR 11893,92 EUR 34,08 EUR 4975,68 EUR 34,11 EUR 8493,39 EUR 34,11 EUR 2831,13 EUR 33,97 EUR 1121,01 EUR 33,99 EUR 11624,58 EUR 34,01 EUR 476,14 EUR 34,01 EUR 7822,30 EUR 34,01 EUR 9998,94 EUR 34,00 EUR 1360,00 EUR 34,00 EUR 8772,00 EUR 33,99 EUR 339,90 EUR 33,98 EUR 815,52 EUR 33,98 EUR 1019,40 EUR 33,98 EUR 5776,60 EUR 33,99 EUR 2957,13 EUR 34,00 EUR 2958,00 EUR 33,96 EUR 1188,60 EUR 33,97 EUR 5095,50 EUR 33,97 EUR 2106,14 EUR 33,97 EUR 6726,06 EUR 33,82 EUR 33,82 EUR 33,82 EUR 5817,04 EUR 33,87 EUR 12023,85 EUR 33,87 EUR 1659,63 EUR 33,87 EUR 203,22 EUR 33,84 EUR 1895,04 EUR 33,85 EUR 1895,60 EUR 33,85 EUR 4129,70 EUR 33,87 EUR 6536,91 EUR 33,87 EUR 2337,03 EUR 33,88 EUR 3049,20 EUR 33,89 EUR 2846,76 EUR 33,90 EUR 2034,00 EUR 33,91 EUR 2984,08 EUR 33,91 EUR 2848,44 EUR 33,92 EUR 2984,96 EUR 33,93 EUR 1798,29 EUR 33,93 EUR 5564,52 EUR 33,93 EUR 2782,26 EUR 34,01 EUR 340,10 EUR 34,01 EUR 11053,25 EUR 34,00 EUR 2992,00 EUR 33,98 EUR 2990,24 EUR 33,98 EUR 8359,08 EUR 33,98 EUR 3024,22 EUR 33,98 EUR 3024,22 EUR 33,98 EUR 3024,22 EUR 33,98 EUR 2786,36 EUR 33,99 EUR 5710,32 EUR 34,00 EUR 5712,00 EUR 33,96 EUR 1698,00 EUR 33,96 EUR 5603,40 EUR 33,96 EUR 3701,64 EUR 33,96 EUR 2275,32 EUR 33,96 EUR 747,12 EUR 33,99 EUR 13120,14 EUR 33,99 EUR 2991,12 EUR 33,99 EUR 611,82 EUR 33,98 EUR 5572,72 EUR 34,02 EUR 2959,74 EUR 34,02 EUR 5919,48 EUR 34,02 EUR 952,56 EUR 34,02 EUR 1939,14 EUR 34,01 EUR 2890,85 EUR 34,06 EUR 17098,12 EUR 34,06 EUR 2622,62 EUR 34,12 EUR 2354,28 EUR 34,12 EUR 1876,60 EUR 34,12 EUR 6448,68 EUR 34,10 EUR 3069,00 EUR 34,11 EUR 2797,02 EUR 34,16 EUR 1400,56 EUR 34,16 EUR 10657,92 EUR 34,12 EUR 11498,44 EUR 34,06 EUR 2826,98 EUR 34,06 EUR 8480,94 EUR 34,02 EUR 6089,58 EUR 34,02 EUR 3640,14 EUR 34,02 EUR 8368,92 EUR 34,02 EUR 714,42 EUR 34,02 EUR 2517,48 EUR 34,02 EUR 952,56 EUR 34,01 EUR 1734,51 EUR 34,00 EUR 6086,00 EUR 34,00 EUR 4488,00 EUR 34,01 EUR 1734,51 EUR 34,00 EUR 18156,00 EUR 34,01 EUR 12991,82 EUR 34,01 EUR 8332,45 EUR 34,02 EUR 10376,10 EUR 34,02 EUR 9797,76 EUR 34,00 EUR 2856,00 EUR 34,00 EUR 2856,00 EUR 34,00 EUR 2822,00 EUR 34,00 EUR 2856,00 EUR 34,01 EUR 11427,36 EUR 33,99 EUR 2889,15 EUR 34,01 EUR 1836,54 EUR 34,01 EUR 10032,95 EUR 34,01 EUR 3911,15 EUR 33,99 EUR 2821,17 EUR 34,00 EUR 2516,00 EUR 34,00 EUR 5882,00 EUR 34,00 EUR 6800,00 EUR 34,00 EUR 1836,00 EUR 34,02 EUR 9151,38 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 34,0916 EUR 771970,7600 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-06; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA 11.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49547 11.03.2019 ISIN DE000ZAL1111 AXC0238 2019-03-11/17:39