Thun, 11. März 2019

Meyer Burger gibt HJT-Rekordzelle mit über 24% auf der PV CellTech bekannt

Auf der PV CellTech (https://celltech.solarenergyevents.com/) Konferenz vom 12. bis 13. März 2019 in Penang, Malaysia, wird sich Meyer Burgers Chief Technology Officer (CTO) Dr. Gunter Erfurt zu zwei bedeutenden Technologiethemen äussern: Heterojunction und passivierte Kontakte.

Heterojunction - Meyer Burgers Flaggschiff-Technologie

Auf der PV CellTech 2019 werden internationale Führungskräfte aus der PV-Industrie Schlüsselthemen zur Weiterentwicklung der Solarzellenproduktion in den kommenden Jahren diskutieren. Meyer Burger CTO Dr. Gunter Erfurt wurde eingeladen, an einer hochrangig besetzten Gesprächsrunde teilzunehmen, die sich auf die Erweiterung der Heterojunction (HJT)-Zelle und ihr Potenzial als bahnbrechende Technologie für die Multi-Gigawatt-Massenproduktion im Jahr 2019 konzentriert. Mit dem Fokus auf der Entwicklung von industrialisierten, hocheffizienten Heterojunction-Produktionslösungen hat Meyer Burger bereits HJT-Zellen mit einem Rekordwirkungsgrad von über 24.2% auf ihren standardisierten HJT-Anlagen erreicht. Eine Technologie-Roadmap für HJT-Zellen mit Wirkungsgraden von bis zu 25% ist bei Meyer Burger in Arbeit. Gunter Erfurt wird einen Überblick über die Zellverbindungstechnologie SmartWire Connection Technology (SWCT) von Meyer Burger geben, von der bislang mehr als 1 GW verkauft wurde.

Dr. Erfurt wird ausserdem während der Keynote-Session auf der PV CellTech auch über passivierte Kontaktsolarzellen (auch bekannt als TOPCon oder monoPoly) sprechen und darlegen, was erforderlich ist, damit diese Technologie zu einem etablierten Angebot in der PV-Industrie wird. Heute ist die vorherrschende Standard-Technologie im Photovoltaikmarkt die PERC (Passivated Emitter Rear Contact) Zellbeschichtungstechnologie. Aktuelle PERC-Solarzellen erreichen Wirkungsgrade zwischen 21% und 22%, aber es gibt erhebliche technologische Einschränkungen, die das Potenzial für weitere Effizienzsteigerungen dieser PERC-Zellen beeinträchtigen. Die passivierte Kontakttechnologie kann eine einschneidende Verbesserung der bestehenden PERC-Massenproduktionskapazitäten bieten und den Wirkungsgrad der Zellen auf rund 23% steigern.

CAiA - Meyer Burgers neue Plattform zur Förderung der TopCon Industrialisierung

Meyer Burger entwickelt seit zwei Jahren eine Plattform für die industrialisierte Herstellung von Solarzellen mit passivierter Kontakttechnologie für n- und p-Wafer. In Tests mit Kunden hat die CAiA-Plattform Zellen mit Wirkungsgraden von rund 23% produziert. Die erste Labormaschine wurde an einen strategischen Kunden und Technologiepartner verkauft und erste Installationen sind bis Mitte Jahr geplant. Die CAiA ist die Ergänzung zu Meyer Burgers branchenführendem MAiA und FABiA Zellbeschichtungsportfolio, wobei sowohl bestehende als auch neue Kunden von einer Kombination der CAiA mit der MAiA oder FABiA als optimale Lösung für die Herstellung passivierter Kontaktzellen profitieren. Die SWCT Modultechnologie von Meyer Burger ist ideal nicht nur für HJT-Module, sondern auch für die kostengünstigste Produktion von Solarmodulen mit passivierten Kontaktzellen.

Patentverletzungsklage von Hanwha Q Cells

Der Solarmodulhersteller Hanwha Q Cells hat kürzlich eine Patentverletzungsklage gegen mehrere asiatische Solarmodulhersteller für deren Einsatz der Atomic Layer Deposition (ALD) Passivierungstechnologie eingereicht. Die Meyer Burger Zellbeschichtungsplattformen MAiA und FABiA nutzen die firmeneigene Passivierungstechnologie Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD), die die führende alternative Technologie zu ALD ist und somit nicht von der Patentverletzungsklage von Hanwha Q Cells berührt wird.

www.meyerburger.com (http://www.meyerburger.com/)



Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

