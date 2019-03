Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE auf "Overweight" belassen. Die neuen Leistungsanreize für die Unternehmensleitung seien nun in verschiedener Hinsicht besser auf die Interessen der Aktionäre ausgerichtet, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. So müssten sich die Manager des Versicherers nun deutlich stärker an der Wertentwicklung der Aktien messen lassen als bislang. Zudem müsse jeder Manager innerhalb der ersten drei Jahre ein Jahres-Grundgehalt in Aktien des Unternehmens anlegen - und sie so lange halten, wie er dem Führungsgremium angehört. Vorstandschef Bäte muss sogar zwei Grundgehälter investieren./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 15:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-03-11/18:01

ISIN: DE0008404005