Elektromagnetische Wellen bestimmen den modernen Alltag. Baut sich aufgrund von elektromagnetischer Störstrahlung das Bild im Wohnzimmer-Flat-TV nicht sauber auf, ist das unschön. Kommt es

in industrieller Umgebung zu Störungen, geraten Menschen in Gefahr oder der Produktionsausschuss treibt die Kosten in die Höhe.

Wenn höhere Dämpfungswerte bis in den GHz-Bereich gefordert werden oder die Signalintegrität im Fokus steht, reichen Kabelverschraubungen, in denen das abgelängte Schirmgeflecht auf einen Metallkonus aufgeschoben und dort kontaktiert wird, nicht mehr aus.

Kabelführungsspezialist Pflitsch hat dies bereits vor Jahren erkannt und geht in seinen Baureihen Uni Dicht (eigene Schreibweise: UNI Dicht) und Blueglobe (eigene Schreibweise: blueglobe) einen besonderen Weg: Statt - wie bei marktgängigen Lösungen - das Schirmgeflecht des Kabels nur punktuell zu berühren, übernimmt ein geschlossener Federring die sichere Kontaktierung, was zu deutlich höheren Schirmdämpfungswerten führt und die Montage der Kabelinstallation vereinfacht.

Sichere 360°-Kontaktierung

Bei den hochwertigen Kabelverschraubungen Uni Iris (eigene Schreibweise: UNI IRIS) übernimmt ein innenliegender Federring die 360°-Kontaktierung des freigelegten Kabelschirmes. Beim Anziehen der Druckschraube wird er rundum sicher an das Schirmgeflecht angedrückt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...