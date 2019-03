Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Tesla-Aktie nach einer Umfrage unter 276 Besitzern des Elektroautos auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. 18 Monate nach der letzten Befragung durch Bernstein zeige sich, dass die Tesla-Besitzer weiterhin überwiegend begeistert von ihren Fahrzeugen seien, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem mit Blick auf das für den Massenmarkt gedachte "Model 3". Ein Schwachpunkt bleibe allerdings die Zufriedenheit mit dem Service von Tesla, insbesondere außerhalb der USA. Insgesamt wertete Sacconaghi die Untersuchung als leicht positiv für Tesla./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 01:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-03-11/18:09

ISIN: US88160R1014