Saisonbeginn für Gartenfreu(n)de - Der Fahrplan für private Gemüseanbauer

Die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern, die Tage werden länger und damit beginnt so langsam die Zeit der Gartenfreunde. Wie heißt es so schön: "Morgenstund hat Gold im Mund", denn es gibt immer genügend zu tun für den emsigen Hobbygärtner mit leidenschaftlichem Interesse am eigenen Gemüseanbau. Natürlich sind anfallende Arbeiten von verschiedenen Dingen abhängig, wie Größe des Grundstücks, Bodenbeschaffenheit, Sonneneinwirkung, vorhandener Obst- und Pflanzenbestand. Das Wetter spielt zudem eine große Rolle, wann Arbeiten verrichtet werden können und wie einzelne Erträge ausfallen. In jedem Fall ist man an der frischen Luft und in Bewegung bei der Bewirtschaftung eines Gartens, der frisches Gemüse und Obst liefern soll zum eigenen Verzehr.

Hier ein kleiner Fahrplan bzw. kurzer Überblick für die erste Jahreshälfte zu anfallenden Gartenarbeiten für "alte Hasen" und Leute, die sich dafür interessieren. Sicherlich hat jeder Gärtner seine eigenen Methoden, die meist auf langjährigen eigenen Erfahrungen beruhen. Außerdem wachsen und gedeihen nicht in jedem Garten alle Sorten. Um Geld zu sparen, kann man einige Gemüsepflanzen aus gesammelten Samen selbst ziehen.

Im Februar wurden bereits die ersten Gemüsesorten vorgezogen auf der Fensterbank, insbesondere Tomaten, Peperoni und Paprika. Anzuchterde eignet sich dazu sehr gut. Die Schalen oder Töpfe aus Ton, Torf oder Plastik sollten am Boden mit Löchern ausgestattet sein, damit Wasser abfließen kann. Kleine Tonscheibenstücke oder Tongranulat in das Behältnis legen, mit Erde befüllen, 1-2 Samen einbringen, mit einer Erdschicht bedecken und fortlaufend immer schön gießen. Bei starker Sonneneinstrahlung einfach ein Stück Pappe zwischen Töpfe und Fensterscheibe legen zum abdunkeln. Alte, ausgediente Tontöpfe können zerschmettert werden, so erhält man kleine Stücke zum Auslegen in andere Töpfe.

Ab März folgen die ersten Arbeiten im Freien, je nach Wetterlage und Verabschiedung vom Nachtfrost:

- Pflanzen zurückschneiden, wüstes Unkraut ausstechen, abgestorbene Blätter und Zweige entfernen

- Ackerboden aufhacken und Beete richten

- Düngen: Beeren und Obst mit z.B. Beerendünger, ggf. Blühdünger; Ackerboden mit z.B. Blaudünger

- Erdbeerpflanzen, Kartoffelsetzlinge und Zwiebeln kaufen

- Rasenpflege: Mähen, ggf. gegen Unkraut spritzen, Düngen, Nachsäen an kahlen Stellen, Neuaussaat

- Bohnen- und Tomatenstangen in die Erde einbringen

