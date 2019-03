Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die ZDF-Wintersport-Übertragungen der Saison 2018/2019 gehen in die Schlussrunde. Von Mittwoch, 13. März, bis Sonntag, 17. März 2019, stehen noch einmal zahlreiche Weltcup-Rennen auf dem Programm - live, in Zusammenfassungen und online.



Zu den Höhepunkten zählen die Biathlon-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund, die Weltcup-Finals der Alpinen in Soldeu/Andorra und der Nordischen Kombinierer im heimischen Schonach sowie die Skiflug-Wettbewerbe in Vikersund/Norwegen.



Die erfahrenen ZDF-Teams, die die Zuschauer durch den langen Sportwinter begleitet haben, sind auch in der Abschlusswoche an den Pisten, Loipen und Schanzen im Einsatz: Die Entscheidungen bei den alpinen Skirennen in den Pyrenäen kommentieren Aris Donzelli und Michael Pfeffer. Für Moderation und Analyse stehen Katja Streso und ZDF-Experte Marco Büchel bereit, die nicht zuletzt Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther im Blick haben werden. Das ZDF-Biathlon-Team um Live-Reporter Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, Moderator Alexander Ruda und Experte Sven Fischer meldet sich an allen Sendetagen von der WM in Östersund. Auf dem ZDF-Programm stehen die Einzelrennen, die spannenden Staffelwettbewerbe sowie die Massenstarts der Damen und Herren. Moderator beim Weltcup-Finale der Nordischen Kombinierer in Schonach/Schwarzwald ist Yorck Polus, die Rennen kommentiert Volker Grube.



Zum Finale der norwegischen "Raw-Air"-Serie melden sich Reporter Stefan Bier, Moderator Norbert König und ZDF-Experte Toni Innauer von der größten Skiflugschanze der Welt, dem Vikersundbakken. "ZDF SPORTextra" überträgt den Team-Wettbewerb und das Einzel live aus Vikersund.



Die ZDF-Wintersportsendzeiten in der Übersicht:



Mittwoch, 13. März 2019 ab 10.15 Uhr: Weltcup-Finale Ski alpin Soldeu/Andorra, Abfahrt Herren/Damen Para-Ski-Weltcup, La Molina/Spanien, Zusammenfassung; Biathlon-WM Östersund: 15 Kilometer Einzel Damen 17.40 Uhr ZDF-Livestream: Skispringen Qualifikation Trondheim/Norwegen



Donnerstag, 14. März 2019 ab 10.15 Uhr: Weltcup-Finale Ski alpin Soldeu/Andorra, Super-G Damen/Herren Biathlon-WM Östersund: 20 Kilometer Einzel Herren



Freitag, 15. März 2019 ZDF-Livestream: 11.50 - 14.00 Uhr: Weltcup-Finale Ski alpin Soldeu/Andorra, Team-Wettbewerb 17.30 Uhr: Skifliegen Qualifikation Vikersund/Norwegen Samstag, 16. März 2019 ab 10.50 Uhr: Weltcup-Finale Ski alpin Soldeu/Andorra, Slalom Damen/Riesenslalom Herren Biathlon-WM Östersund: Staffeln Damen und Herren Weltcup-Finale Nordische Kombination Schonach Weltcup-Skispringen Damen Nischny Tagil/Russland Langlauf-Weltcup Falun/Schweden: Sprint Skifliegen Vikersund/Norwegen: Team-Wettbewerb (ab 14.15 Uhr ZDF-Livestream: Snowboardcross Veysonnaz/Schweiz)



Sonntag, 17. März 2019 ab 10.15 Uhr: Weltcup-Finale Ski alpin Soldeu/Andorra, Slalom Herren/Riesenslalom Damen Biathlon-WM Östersund: Massenstart Damen und Herren Weltcup-Finale Nordische Kombination Schonach Langlauf-Weltcup Falun/Schweden: Sprint Weltcup-Skispringen Damen Nischny Tagil/Russland Skifliegen Vikersund/Norwegen: Einzel



Moderatorin im Studio ist Kristin Otto.



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 701-5715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-wintersportsaison-20182019-im-zdf/



https://zdfsport.de



https://twitter.com/ZDFsport



https://facebook.com/ZDFsport



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121