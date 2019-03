Vorstand und Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE schlagen Ausschüttung einer Sonderdividende vor DGAP-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Dividende Vorstand und Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE schlagen Ausschüttung einer Sonderdividende vor 11.03.2019 / 20:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. (München, 11. März 2019) Vorstand und Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE, München, haben heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2019 für die Verwendung des Bilanzgewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 neben einer Dividende von 0,60 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,60 Euro) zusätzlich die Auszahlung einer Sonderdividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vorzuschlagen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung entspricht dies einer Ausschüttung von insgesamt 1,10 Euro je Aktie. Bezogen auf 70.140.000 dividendenberechtigte Stückaktien beläuft sich die geplante Ausschüttungssumme auf rund 77,2 Mio. Euro. Mit dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sollen die Aktionäre sowohl am Erfolg des operativen Geschäftes im Geschäftsjahr 2018 als auch am außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf einer Immobiliengesellschaft des Konzerns teilhaben. Diese Immobiliengesellschaft hatte zuvor ein ehemaliges Betriebsgrundstück in München-Milbertshofen, welches nach dem erfolgten Neubau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums am Standort Reichertshofen nicht mehr benötigt wurde, weiterentwickelt. Durch den Verkauf erzielte der Konzern im zweiten Quartal 2018 einen außerordentlichen Ergebnisbeitrag von 45,8 Mio. Euro nach Steuern. Den vollständigen Geschäftsbericht 2018 wird der Konzern am 14. März 2019 veröffentlichen. Ihr Ansprechpartner: Wacker Neuson SE Christopher Helmreich Head of Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-427 christopher.helmreich@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.com 11.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0 Fax: +49 (0)89 354 02 - 298 E-Mail: ir@wackerneuson.com Internet: www.wackerneusongroup.com ISIN: DE000WACK012 WKN: WACK01 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 786267 11.03.2019 CET/CEST ISIN DE000WACK012 AXC0268 2019-03-11/20:07