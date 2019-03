Gwyneth Paltrow ist nicht nur Schauspielerin. Sie ist auch Unternehmerin: Ihr Projekt Goop hat bei Investoren Millionen eingesammelt. Auf der SXSW verrät sie ihre wichtigsten Erfolgsgeheimnisse.

Es gab da diese Momente, in denen sie in Meetings saß - und nicht wusste, was ein Software-as-a-Service-Business ist. Dann habe sie heimlich gegoogelt. Gwyneth Paltrow lächelt, als sie das erzählt. Sie hat allen Grund dazu: Paltrow hat mit Goop ein Unternehmen aufgebaut, das derzeit mit 250 Millionen Dollar bewertet wird. Sie musste dazu nicht wissen, was Software as a Service bedeutet.

Natürlich fühlt es sich für jeden, der im Publikum des Techfestivals SXSW sitzt, um von dieser Frau zu erfahren, wie man nach einer erfolgreichen Schauspiel-Karriere auch noch ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut, gut an zu hören: Du musst nicht alles wissen. Paltrow wird grundsätzlich: "Wir brauchen mehr verletzliche Anführer." Eine Frage zu stellen, sei schließlich kein Zeichen für mangelnde Intelligenz.

Tosender Applaus.

Darum geht es in der neuen Welt von Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow: Vor elf Jahren hat sie von ihrem Küchentisch den Blog Goop gestartet. Es war ein Blick in ihren Alltag: Rezepte, Reisetipps, ein bisschen was zu dem, was in ihrem Kleiderschrank hing und wie sie sich fit hält. Den Newsletter, der nur für Freunde gedacht war, abonnierten bald auch Fans. Paltrow wurde Influencerin, ehe es Influencer gab. Bald baute sie einen Shop mit Wellness-Produkten um ihren Blog herum auf.

In dem charmanten Geständnis, heimlich in Meetings zu googeln, steckt eines ihrer vermutlich wichtigsten Erfolgsrezepte: Lächeln - und die Wissenslücke zur Tugend zu erklären.

So beliebt die Seite bei Frauen Mitte 30 mit einem üppigen Gehalt ist, sie ist auch umstritten: Manche Goop-Produkte wie etwa Flakons, auf deren Boden Kristalle schwimmen und die deshalb im wahrsten Wortsinne gute Laune versprühen ...

