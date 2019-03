Die Aixtron-Aktie bildete nach einem steilen Anstieg am 2. November bei 12,08 Euro ein Zwischenhoch aus. Es folgten Gewinnmitnahmen und eine Korrektur, die den Wert bis zum 19. Dezember wieder auf 7,54 Euro zurückfallen ließen. Auf diesem Niveau stabilisierte sich die Aktie bereits zum zweiten Mal und stieg im Januar wieder dynamisch auf Euro an. Das Hoch der Bewegung wurde am 13. Februar bei 10,19 Euro markiert.

In der zweiten Februarhälfte fiel der Kurs zunächst leicht- und ab dem 26. Februar ... (Dr. Bernd Heim)

