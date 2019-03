Tokio/Boulogne-Billancourt (awp/dpa) - Der unlängst freigelassene Auto-Manager Carlos Ghosn muss einer Vorstandssitzung des japanischen Nissan-Konzerns fernbleiben. Der 65-Jährige, der weiterhin Direktor bei Nissan ist, wollte an dem Toptreffen an diesem Dienstag teilnehmen. Das Bezirksgericht in Tokio lehnte jedoch nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...