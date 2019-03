Experten suchen nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien nach der Ursache. Dabei gerät der Flugzeugtyp der Boeing immer stärker in den Fokus, auch die US-Luftfahrtbehörde ermittelt.

Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien mit 157 Todesopfern hat die US-Luftfahrtbehörde FAA eine Handlungsempfehlung für Fluggesellschaften mit Maschinen dieses Typs angekündigt. Das Unglück vom Sonntag ereignete sich nur Monate nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Indonesien.

Man wolle noch am Montag eine entsprechende "Continued Airworthiness Notification" zur Boeing-737-Max-Reihe herausgeben, teilte die FAA mit. Experten der FAA und des Nationalen Transportsicherheitsbehörde der USA (NTSB) seien an der Absturzstelle in Äthiopien, hieß es. Sollte bei der Untersuchung ein Problem identifiziert werden, das die Sicherheit beeinträchtige, werde die FAA "umgehend geeignete Maßnahmen" ergreifen. Die US-Regierung sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Man bete für die Familien und Freunde der Getöteten, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders.

Nach dem Unglück am Sonntag haben bereits mehrere Länder Dutzende Maschinen des relativ neuen Flugzeugtyps Boeing 737 Max 8 am Boden gelassen. China, Indonesien und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft erklärten am Montag ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen. Betroffen sind mindestens 110 Flugzeuge. Am Absturzort in Ostafrika wurden die Flugschreiber gefunden, die Hinweise zur Unglücksursache liefern könnten. Unter den Opfern waren dem Auswärtigen Amt zufolge fünf Deutsche.

Ethiopian Airlines erklärte zum Startverbot für die übrigen vier Boeings der staatlichen Fluggesellschaft: "Auch wenn wir die Unglücksursache nicht genau kennen, haben wir uns entschlossen, diese Maschinen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme am Boden zu belassen." In China wies die Luftfahrtbehörde CAAC Fluggesellschaften an, Flüge mit der Boeing 737 Max 8 vorübergehend einzustellen, bis Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...