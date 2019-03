Premierministerin May ringt der EU wohl tatsächlich letzte Zugeständnisse ab. Ob das ausreicht, um genügend Unterstützung im Unterhaus zu gewinnen, ist unklar.

Die britische Regierung hat einen Durchbruch bei den Nachverhandlungen mit der EU über das Brexit-Abkommen verkündet. Vize-Regierungschef David Lidington informierte am Montagabend das Parlament in London. Vorher hatte Premierministerin Theresa May in Straßburg noch einmal EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Unterhändler Michel Barnier getroffen.

May habe "juristisch verbindliche Änderungen" erzielt, die den Ausstiegsvertrag und die politische Erklärung verbesserten, sagte Mays Kabinettschef Lidington am Montagabend in London dem Parlament. Die Abgeordneten dort werden am Dienstag über die Vereinbarungen abstimmen.

Bis zuletzt galt als wahrscheinlich, dass ...

