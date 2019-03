Die Murray Energy Corporation ("Murray Energy") kündigte an, am Donnerstag, dem 21. März 2019 um 11:00 Uhr Eastern Daylight Time eine telefonische Investorenkonferenz mit Gesprächen zu den Finanz- und Geschäftsabschlüssen zum vierten Quartal und Jahresende 2018 auszurichten. Ausschließlich Inhaber folgender Wertpapiere werden Zugang zu dieser Konferenz haben: Superpriority Secured Term Loan Facilities mit Fälligkeit 2022 (gemeinsam "Superpriority Secured Term Loans"), datiert zum 29. Juni 2018; Secured Term Loan Facilities mit Fälligkeit 2020 (gemeinsam "Senior Secured Term Loans"), datiert zum 16. April 2015, geändert; 12% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2024 ("1,5 Lien Senior Secured Notes"), datiert zum 29. Juni 2018; 11,25% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2021 ("Second Lien Senior Secured Notes"), datiert zum 16. April 2015, in der jeweils gültigen Fassung; Revolving Credit Facility und FILO Facility (gemeinsam "Revolving Credit Facility"), datiert zum 5. Dezember 2013, in der jeweils gültigen Fassung und am 29. Juni 2018 neu formuliert und bestimmte Makler und Händler sowie Wertpapieranalytiker.

Murray Energy hat auf seiner sicheren Murray Energy-Webseite spezifische Anweisungen zum Zugang zu dieser telefonischen Investorenkonferenz gepostet. Anmeldeberechtigte Benutzer können sich dazu über die "Investors"-Seite des allgemein verfügbaren Internetauftritts unter www.murrayenergycorp.com Zugang verschaffen.

Als Inhaber der Superpriority Secured Term Loans, Senior Secured Term Loans, 1.5 Lien Senior Secured Notes, Second Lien Senior Secured Notes, Revolving Credit Facility oder als qualifizierter Makler und Händler oder Wertpapieranalytiker, der Zugang zur sicheren Investoren-Website erhalten möchte, jedoch noch nicht bei Murray Energy zur Anmeldung berechtigt ist, besuchen Sie bitte auf www.murrayenergycorp.com die "Investors"-Seite, um sich über die Anmeldeberechtigung zu informieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190311005927/de/

Contacts:

Jason D. Witt

Assistant General Counsel und

Leiter der Anleger- und Medienbeziehungen

+1 (740) 338-3100 (Telefon)

investors@coalsource.com (E-Mail)