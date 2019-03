Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die SPD knapp ein Jahr nach dem Start von Schwarz-Rot vor weiteren unabgestimmten Vorstößen zur Profilierung gewarnt. "Jede Partei kann sich auch in einer Koalition profilieren und den Menschen sagen, was sie tun würde, wenn sie allein regiert. Das ist völlig in Ordnung", sagte Brinkhaus der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "In der Regierung sollten wir uns aber nicht gegenseitig mit unabgestimmten Vorschlägen überraschen, wie wir das zuletzt erlebt haben", ergänzte er etwa mit Blick auf den Vorstoß von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für eine Grundrente ohne die Prüfung der Bedürftigkeit.

Ein solches Vorgehen wie jüngst von Seiten der Sozialdemokraten "bringt zwar Schlagzeilen, aber es bringt uns nicht weiter", kritisierte Brinkhaus. Er verlangte: "Wir sollten den Koalitionsvertrag daher sachlich und ruhig abarbeiten." Aus Sicht der Unionsfraktion solle die Überschrift für das Jahr 2019 lauten: "Wir machen Deutschland fit für 2030."

Zugleich warnte Brinkhaus vor weiteren Gedankenspielen über eine vorzeitige Ablösung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) durch die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese waren am Wochenende von SPD-Politikern zum Anlass genommen worden, mit dem Ende der großen Koalition zu drohen. "Unser Plan ist es, dass die Legislaturperiode bis 2021 geht. Und wir wollen sie zu einem Erfolg machen." Der Unionsfraktionschef warnte: "Personalspekulationen, wie sie in den vergangenen Tagen zu hören waren, passen da überhaupt nicht. Ich gehe davon aus, dass dies auch die Führung der SPD so sieht."/bk/rm/DP/zb

