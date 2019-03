"Rhein-Zeitung" zum Rückzug von Sahra Wagenknecht:

Sahra Wagenknecht ist fertig mit "Aufstehen". Sie kann sich wieder setzen. Hoch gepokert, hart gezockt, viel Unruhe und Streit in ihre Partei Die Linke gebracht. Solcher Streit über Jahre zerrt an den Nerven, er verbraucht Energie, und er ist schlecht für die Gesundheit. Wagenknecht, für manche Galionsfigur eines linken Aufbruchs, für andere - gerade in ihrer Partei - einfach nur Spalterin, hat kapituliert./yyzz/DP/fba

AXC0014 2019-03-12/05:35