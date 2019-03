Bis Anfang Oktober 2018 erreichte die Aktie von Apple ein Niveau von 233,47 US-Dollar, musste gegen Ende 2018 allerdings einen markanten Kursverfall hinnehmen und fiel dabei auf 142 US-Dollar zurück. Erst in diesem Bereich konnte eine nachhaltige Stabilisierung vollzogen werden, die in einem ersten Schritt bis an den Widerstand um 175 US-Dollar aufwärts geführt hat. Dort schlug das Papier in eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung ein, brach im heutigen Handel jedoch auf ein frisches Jahreshoch um 179 US-Dollar aus. Zeitgleich erreichte der Wert jedoch einen markanten Widerstandsbereich, der zeitweise noch für Gewinnmitnahmen sorgen könnte. Die letzten Handelstage haben sich aber durchaus bullisch präsentiert, ein Ausbruch über den genannten Widerstandsbereich könnte sich hieraus entwickeln und bietet gute ...

