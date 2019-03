Die Deutsche Bank nimmt wohl ersten Kontakt zur Commerzbank auf um eine mögliche Fusion auszuloten. Die ersten inoffiziellen Kontakte wären wohl schon in kleinerer Runde abgelaufen. Diese seien aber so sehr in der Anfangsphase, dass hier keine Mitteilungspflicht besteht. Bereits im vergangenen Jahr kamen diese Gerüchte auf und sogar die Bundesregierung soll angeblich eine Fusion begrüßen. So warb Bundesfinanzminister Olaf Scholz im vergangenen Jahr ...

