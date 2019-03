Tagesgewinner war am Montag Nvidia mit 6,97% auf 161,14 (140% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,78%) vor Steinhoff mit 5,37% auf 0,13 (30% Vol.; 1W -2,33%) und Snapchat mit 5,06% auf 9,96 (97% Vol.; 1W 0,40%). Die Tagesverlierer: Signature AG mit -16,09% auf 0,73 (202% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,35%), FE Ltd mit -12,50% auf 0,01 (0% Vol.; 1W 0,00%), Klondike Gold mit -8,85% auf 0,10 (0% Vol.; 1W -4,63%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (56055,02 Mio.), HSBC Holdings (27999,61) und BP Plc (27989,29). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei RTL Group (696%), Goldcorp Inc. (608%) und Thorpe (384%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Mologen mit 67,42%, die beste ytd ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...