Tagesgewinner war am Montag JinkoSolar mit 10,50% auf 18,42 (185% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,96%) vor Vipshop mit 8,44% auf 7,84 (156% Vol.; 1W 6,09%) und Wirecard mit 7,67% auf 133,35 (129% Vol.; 1W 13,10%). Die Tagesverlierer: Ambarella mit -3,80% auf 35,47 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,06%), Semperit mit -3,77% auf 11,74 (137% Vol.; 1W -4,40%), Bayer mit -1,57% auf 68,40 (113% Vol.; 1W -5,46%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (23404,34 Mio.), Glencore (16123,88) und Amazon (12951,82). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei JinkoSolar (185%), YY Inc. (179%) und Commerzbank (170%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Wirecard mit 37,67%, die beste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...