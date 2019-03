Der Machtkampf in Venezuela ist auch Kräftemessen der Großmächte. Im schlimmsten Fall droht ein zweites Syrien. Die internationale Gemeinschaft sollte aktiv werden.

Es geht eigentlich um die Zukunft eines lateinamerikanischen Landes, aber aus dem Konflikt ist längst ein Kräftemessen zwischen den großen Mächten geworden. Am Ende geht es, wieder einmal, um die Systemfrage. Wenn Russland und China gemeinsame Sache machen und eine Resolution der UN für freie Wahlen in dem Land blockieren, dann weiß man sogleich, wer in diesem Spiel die Bösen sind. Die Guten, das sind die USA und Teile ihrer Verbündeten, wie auch die Bundesrepublik Deutschland. Sie wollen dem Land aus der Misere helfen und die schlimmste humanitäre Katastrophe abwenden.

So holzschnittartig kann man das Grundsätzliche abstecken, aber über die Instrumente, mit denen das Gute für Venezuela erreicht werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Und letztendlich wird ein "regime change" nur durch die Hilfe von außen möglich und hier kommen dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...