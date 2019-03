The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB12742 LBBW STUFENZINS 19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12767 LBBW STUFENZINS 19/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB128S6 LBBW GM-FLOATER 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013409174 VINCI S.A. 19/34 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA US17325FAW86 CITIBANK 19/21 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA XS1960685383 NOKIA OYJ 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA IUR XFRA DE0006208408 KAP AG INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA WR4E XFRA US26210U2033 DROPCAR INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA PR1E XFRA LU1931974262 AMUNDI I.S.-A.PR.EUR.DREO EQ01 EQU EUR Y

CA PR1Z XFRA LU1931974429 AMUNDI I.S.-A.PR.EUR.DREO EQ01 EQU EUR Y

CA PR1W XFRA LU1931974692 AMUNDI I.S.-A.PRI.GL.DRDL EQ01 EQU EUR Y

CA PR1J XFRA LU1931974775 AMUNDI I.S.-A.PR.JAP.DRYN EQ01 EQU EUR Y

CA PR1U XFRA LU1931974858 AMUNDI I.S.-A.PR.USA DRDL EQ01 EQU EUR Y

CA PR1C XFRA LU1931975079 AMUNDI I.S.-A.P.EO COR.DR EQ01 EQU EUR Y

CA PR1R XFRA LU1931975152 AMUNDI I.S.-A.PR.E.G.DREO EQ01 EQU EUR Y

CA PR1G XFRA LU1931975236 AMUNDI I.S.-A.PR.G.G.DREO EQ01 EQU EUR Y

CA PR1S XFRA LU1931975319 AMUNDI I.S.-A.P.US T.DRDL EQ01 EQU EUR Y