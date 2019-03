The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US912828P956 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XIXA XFRA US983919AG66 XILINX 2019 BD02 BON USD N

CA 8EXB XFRA XS1377840175 EXPORT-IMPORT BK 16/19MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1379422675 SWEDEN,KINGDOM 16/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1577870808 MOLSON COORS BREW. 17/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1579348720 SACHSEN-ANH.LS17/19 BD02 BON USD N

CA UBFY XFRA LU0044681806 UBS(L)EQ.-AUST.AUD P-ACC FD00 EQU EUR N