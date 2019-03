The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA D7AB XFRA US03835VAA44 APTIV 15/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US060505DB73 BANK AMERI. 07/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023AW50 BOEING CO. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US20271RAN08 COMMW.BK(NY) 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US263534BW83 DU PONT NEMOURS 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US298785GH30 EIB EUR.INV.BK 14/19 BD01 BON USD N

CA XONC XFRA US30231GAD43 EXXON MOBIL CORP. 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US459058DL43 WORLD BK 14/19 BD01 BON USD N

CA 30LC XFRA US893647AR89 TRANSDIGM 13/20 BD01 BON USD N

CA EI7A XFRA XS0669743246 EIB EUR.INV.BK 11/19 MTN BD01 BON EUR N

CA EI7V XFRA XS0742416380 EIB EUR.INV.BK 12/19 MTN BD01 BON USD N

CA ACOD XFRA XS0757310270 ATLAS COPCO 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1014772310 KOMMUNALBK 14/19 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1379157404 PET. MEX. 16/19 MTN BD01 BON EUR N

CA 1BE9 XFRA US084664CH26 BERKSHIRE HATH.FIN. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US17453BAW19 FRONTIER COMMUNICTS 07/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US19416QEF37 COLGATE-PALMOL. 2019 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US2027A1HS97 COMMONW.BK AUSTR.16/19FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP. 14/19 BD02 BON USD N

CA LLYA XFRA US532457BF44 ELI LILLY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US581557BD67 MCKESSON 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US71567RAB24 P.P.SBSN IND.III 13/19 BD02 BON USD N

CA RYCG XFRA US78010USN80 ROYAL BK CDA 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US78010USP39 ROYAL BK CDA 14/19 FLRMTN BD02 BON USD N