The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA OETX XFRA AT0000A08968 AUSTRIA 2019 MTN 144A BD00 BON EUR N

CA XFRA AU300TB01224 AUSTRALIA 2019 122 15.03 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0216505 EIB EUR. INV.BK 13/19 MTN BD00 BON AUD N

CA SVSA XFRA CA870297BK39 SWED.EXP.CRED. 07/19 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0029450126 PFBK SCHW.HYP. 07-19 416 BD00 BON CHF N

CA BS57 XFRA DE0001104677 BUND SCHATZANW. 17/19 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000A12T7W3 AAREAL BANK MTN S.229 BD00 BON EUR N

CA DAQ1 XFRA DE000A19EJE0 DAIMLER INTL FIN.17/19MTN BD00 BON EUR N

CA BHHR XFRA DE000BHY0BD2 BERLIN HYP AG PF S197 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UE10 DZ BANK IS.A882 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW2Z77 LBBW PF.R.4470 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US05581KAB70 BNP PARIBAS 2024 MTN 144A BD00 BON USD N

CA XFRA US084664CG43 BERKSHIRE HATH.FIN.16/19 BD00 BON USD N

CA XERA XFRA US984121CG66 XEROX CORP. 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA AU300GCAF087 GE CAP.AUSTR.FDG 2019 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA CH0185996458 PFBK SCHW.HYP. 12-19 567 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB12K9 LB.HESS.THR.CARRARA04O/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4EM4 LB.HESS.THR.CARRARA03Y/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4F80 HCOB INFL V 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA1040 LFA F.B.BAYERN IS.R1104 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0EF7 LAND NRW SCH.R.1186 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA NZGOVDT319C0 NEW ZEALD 2019 15.3. BD01 BON NZD N

CA XFRA NZLGFDT003C3 NZ LGFA 2019 BD01 BON NZD N

CA XFRA US032511BC00 ANADARKO PET. 2019 BD01 BON USD N