TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mehrheitlich mit Gewinnen. Die Börsen folgen damit den guten Vorgaben der Wall Street. In den USA sorgten die taubenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Wochenende für positive Impulse. Auch die in letzter Minute von der britischen Premierministerin Theresa May der EU abgerungenen Zugeständnisse zum sogenannten nordirischen "Backstop" helle die Stimmung der Anleger auf, heißt es. Im britischen Parlament steht am Dienstag eine erneute Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens an.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index rund 1,9 Prozent auf 21.527 Punkte. Rückenwind erhält der Index vom schwächeren Yen. Der Dollar kostet aktuell 111,32 Yen. Zur gleichen Zeit am Vortag notierte er noch bei 111,10 Yen. Insbesondere Elektronikwerte legen deutlich zu. So geht es für Sony um 2,4 Prozent nach vorne. TDK springen um 4,8 Prozent nach oben und Nintendo gewinnen 3,6 Prozent.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong steigt im späten Handel um 1,4 Prozent. Nach oben geht es auch an den Aktienmärkten des chinesischen Kernlands. Der Schanghai-Composite legt 1,9 Prozent auf 3.084 Punkte zu. An der kleineren Börse in Shenzhen geht es um 1,4 Prozent aufwärts.

In Sydney - wo der Handel bereits beendet ist - lag der S&P/ASX-200 bis kurz vor Handelsende im positiven Bereich, drehte jedoch schließlich und schloss mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent. Belastet wurde der Index von Finanz- und Konsumwerten. Nach oben ging es hier jedoch für Ölaktien. Santos stiegen um 1,9 Prozent, Woodside gewann 0,7 Prozent. Berichte, wonach Saudi-Arabien die gesamte Ölförderung ab April unter die Marke von 10 Millionen Barrel pro Tag drücken wolle, sorgten zuletzt für einen Anstieg der Ölpreise. Auch an anderen Börsen der Region gewinnen Ölwerte hinzu. So geht es in Hongkong für CNOOC um 1,4 Prozent nach oben. In Japan gewinnen Inpex 0,6 Prozent.

Zulieferer profitieren von Apple-Hochstufung

Nachdem die Titel des iPhone-Herstellers Apple im US-Handel kräftig um 3,5 Prozent nach positiven Analystenkommentaren zulegt haben, geht es in der Folge für Apple-Zulieferer deutlich nach vorn. In Taiwan steigen Largan 2,9 Prozent. Für Taiwan Semiconductor geht es um 2,2 Prozent nach vorne.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.174,80 -0,09% +9,36% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.526,67 +1,90% +7,55% 07:00 Kospi (Seoul) 2.156,89 +0,88% +5,68% 07:00 Schanghai-Comp. 3.083,53 +1,87% +23,64% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.906,52 +1,41% +9,20% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.222,36 +0,97% +4,14% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1256 -0,1% 1,1263 1,1240 -1,8% EUR/JPY 125,32 -0,1% 125,41 125,02 -0,3% EUR/GBP 0,8518 +0,1% 0,8509 0,8649 -5,4% GBP/USD 1,3215 -0,2% 1,3241 1,2995 +3,7% USD/JPY 111,34 +0,0% 111,32 111,22 +1,5% USD/KRW 1128,25 -0,3% 1132,18 1133,90 +1,3% USD/CNY 6,7135 -0,2% 6,7265 6,7224 -2,4% USD/CNH 6,7201 -0,1% 6,7290 6,7314 -2,2% USD/HKD 7,8498 -0,0% 7,8498 7,8498 +0,2% AUD/USD 0,7068 -0,1% 0,7073 0,7043 +0,3% NZD/USD 0,6844 +0,1% 0,6838 0,6807 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.822,25 -0,9% 3.855,24 3.877,50 +2,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,93 56,79 +0,2% 0,14 +23,6% Brent/ICE 66,64 66,58 +0,1% 0,06 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,80 1.292,98 +0,3% +3,83 +1,1% Silber (Spot) 15,39 15,32 +0,5% +0,07 -0,7% Platin (Spot) 824,37 819,00 +0,7% +5,37 +3,5% Kupfer-Future 2,91 2,90 +0,3% +0,01 +10,4% ===

March 12, 2019 02:09 ET (06:09 GMT)

