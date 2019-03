Beim Produktivstart mit P.I. Works auf dem Mobile World Congress ist zu erleben, wie intelligente Automation für Hunderte Millionen Kunden in den Regionen Nah- und Mittelost, Nordafrika und Südostasien die Benutzerfreundlichkeit der 5G-Technologie verbessert

Die Ooredoo Group, einer der führenden IKT-Anbieter der Region, kündigte auf dem Mobile World Congress an, dass sie ihre 5G-Netzwerktransformation im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika und Südostasien mit künstlichen Intelligenzlösungen von P.I. Works beschleunigt.

2019 MWC Barcelona, Press Conference (Photo: P.I. Works)

Nach der erfolgreichen Einführung der C-SON-Lösung (Centralised Self-Organising Network) von P.I. Works in Indonesien und Myanmar, die in kurzer Zeit starke Ergebnisse bei der Optimierung der Netzwerkeffizienz und der Kosten lieferte, hat die Ooredoo Group diese Technologie in all ihren operativen Regionen eingeführt.

Mit der Einführung profitieren Hunderte Millionen Kunden der operativen Regionen von Ooredoo im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika und Südostasien nun von einer deutlich verbesserten Netzwerkabdeckung und -konnektivität, von innovativeren mobilen Apps, einer verbesserten Kapazität bei Großveranstaltungen und von 5G-basierten Innovationen für das Internet der Dinge.

In Katar arbeitete die Ooredoo Group mit P.I. Works zusammen, um ihr 5G-Live-Netzwerk zu automatisieren. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung, die dazu beitragen wird, dass die 4G- und die 5G-Technologie harmonisch ineinandergreifen können. Dadurch wird sichergestellt, dass Ooredoo die 5G-Technologie im ganzen Land einführen und so neue Services anbieten kann.

Scheich Saud Bin Nasser Al Thani, Chief Executive Officer der Ooredoo Group, äußerte sich dazu wie folgt: "Dank unserer Partnerschaft mit P.I. Works, dem Marktführer für künstliche Intelligenz, werden unsere Kunden aus aller Welt von erstklassigen digitalen Angeboten profitieren. Besonders spannend ist, dass diese Netzwerktransformation die 5G-Einführung in unseren operativen Regionen beschleunigt. Dies treibt den digitalen Wandel bei unseren Betreibergesellschaften voran und unterstützt unsere Vision, das digitale Leben der Menschen zu bereichern und unsere Kunden noch stärker vom Internet profitieren zu lassen."

Basar Akpinar, CEO und Mitbegründer von P.I. Works, gab folgende Stellungnahme ab: "Die Ooredoo Group und P.I. Works haben weltweit erstmals künstliche Intelligenz und Automatisierung eingesetzt, um das volle Potenzial des gesamten Netzwerks von Ooredoo auszuschöpfen, das 2G, 3G, 4G und 5G umfasst. Mit unseren umfassenden Lösungen unterstützen wir Ooredoo dabei, den wachsenden mobilen Datenverkehr zu bewältigen, die Komplexität des Netzwerks zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern."

Die uSON-Plattform von P.I. Works umfasst Standardfunktionen und erweiterte Closed-Loop-C-SON-Funktionen für 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunknetze. P.I. Works bietet darüber hinaus seine HetNet-konformen Optimierungsfunktionen an. Diese können die Betriebsgesellschaften der Ooredoo Group bei der Planung und Verwaltung der Standorte unterstützen, welche für die Bereitstellung von Small Cells und Macro Cells benötigt werden, um die Netzwerkabdeckung weiter zu verbessern.

