Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH unter die Top 10 der besten Energie-Dienstleister der USA gewählt

Hamburg, 12. März 2019 - Die Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH (Kaiserwetter) gehört aufgrund ihrer zahlreich prämierten IoT-Plattform (Internet of Things) ARISTOTELES zu den zehn besten Dienstleistern für Energieversorger in den USA. Das hat eine hochkarätige Jury aus Unternehmenslenkern, Chief Information Officers (CIO), Analysten und Journalisten der Fachzeitschrift "Utilities Tech Outlook" entschieden. Das Magazin hat Unternehmen ausgezeichnet, die "führend in der Bereitstellung von schlüsselfertigen Asset-Management-Lösungen" sind. "Wir sind sehr stolz darauf, diese Auszeichnung bekommen zu haben. Sie zeigt uns, dass wir als First Mover mit ARISTOTELES den richtigen Weg gehen und unseren Kunden einen wirtschaftlichen und organisatorischen Mehrwert liefern", sagt Hanno Schoklitsch, Gründer und Geschäftsführer von Kaiserwetter. "Dass in einem Land, das zur Zeit politisch eher für Abschottung als für Offenheit steht, die Investoren in Erneuerbare Energien konsequent auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz mit Hilfe innovativer Cloud-basierter Plattformen setzen, zeigt die Dynamik, die IoT und Smart Data entfesseln werden. Ganz im Sinne der Klimaziele von Paris. Die Anerkennung der Jury und die Nachfrage nach unserer digitalen Innovation "Made in Germany", vor allem in den USA, sind ein toller Lohn für die lange und fordernde Entwicklung von ARISTOTELES." Kaiserwetter gehört nach Meinung der Jury zu den Dienstleistern, die es den Energieversorgern ermöglichen können, datenbasiert mit innovativen Analysen und Technologien wie Predictive Analytics / Machine Learning einen klaren Wettbewerbsvorteil erzielen zu können. "Es ist höchste Zeit, dass Energieversorger lernen, disruptive Technologien für sich zu nutzen und innovative Wege zu finden, um in dem harten Wettbewerbsumfeld zu bestehen", hieß es im "Utilities Tech Outlook" zum Award. Schoklitsch: "Mit ARISTOTELES bieten wir genau diesen Wettbewerbsvorteil. Mittels Smart Data Analytics und Predictive Analytics / Machine Learning können wir die Performance der Energieanlagen wesentlich besser steuern. ARISTOTELES aggregiert technische, meteorologische und insbesondere finanzwirtschaftliche Daten, so entsteht aus unstrukturierten Daten eine strukturierte Datenbasis. Auf Basis von implementierten Algorithmen wird eine dezidierte Vielfalt an Informationen bereitgestellt, die wesentlich zur Maximierung der Gesamtperformance beitragen. Das bedeutet mehr Transparenz, minimiertes Risiko und maximale Rendite nicht nur für Energieversorger, sondern für alle Stakeholder von Investoren bis hin zu finanzierende Banken von energie-produzierenden Anlagen." Nach Ansicht des US-Magazins bedarf es auf Seiten der Energieversorger besonderer Vorsicht im Umgang mit den disruptiven Technologien. Wohl dem, der einen entsprechenden Dienstleister hat. "Es ist daher unsinnig, dass jeder seine eigene Plattform zu bauen beginnt. Wer in der digital geprägten Energielandschaft von morgen regional, national und international bestehen will, baut auf bereits bestehende kooperative, digitale Lösungen wie wir sie mit ARISTOTELES anbieten können, denn am Ende gilt auch hier: speed is king", sagt Schoklitsch. Über Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH Kaiserwetter, das international fuhrende "Data as a Service" Enertech Unternehmen, wurde 2012 gegrundet. Das deutsche Unternehmen wendet die Möglichkeit des Internet-of-Things (IoT) in Verbindung mit Smart Data Analytics, Predictive Analytics sowie Machine Learning an, um das Management von Anlagen erneuerbarer Energien zu digitalisieren und zu automatisieren, so wird die Performance maximiert. Ermöglicht wird dies durch die vielfach prämierte IoT-Plattform "ARISTOTELES" - der innovativen von Kaiserwetter entwickelten cloudbasierten IoT-Plattform, die die Möglichkeiten der Digitalisierung und der intelligenten Datenanalyse nutzt, indem sie alle technischen, meteorologischen und vor allem finanzwirtschaftlichen Daten aggregiert und korreliert, so dass folgende Ziele erreicht werden: (1) Maximierung der Rendite, (2) Minimierung der Investitionsrisiken, (3) Erreichung höchster Transparenz. Kaiserwetter bietet seine spezialisierte Dienstleistung Investmentfonds, Private-Equity-Investoren, Infrastrukturfonds sowie Finanzinstituten und Energieunternehmen auf globaler Ebene an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und verfugt uber weitere Unternehmensstandorte in Madrid und New York und bereitet derzeit die Expansion nach China und Indien vor. Pressekontakt: Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH Falk von Kriegsheim fvk@kaiserwetter.eu Telefon: +49 (0)40 530566 100 Mobil: +49 (0)172 9837109 www.kaiserwetter.energy

12.03.2019