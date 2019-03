flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich zum Wochenbeginn ...

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich zum Wochenbeginn nur mäßig - um genau zu sein weniger als 40 Pips bis zum US-Börsenschluss. Am Wochenende gab Fed-Chef Jerome Powell ein Interview zum Stand der Dinge in Bezug auf die US-Wirtschaft und das aktuelle Zinsniveau. Die zentrale Message: Die US-Wirtschaft braucht weder höhere noch niedrigere Zinsen - das Zinsniveau ist derzeit angemessen. Die größten Risiken für die US-Wirtschaft könnten aus China oder Europa auf die US-Wirtschaftsleistung einwirken. In diesem Fall wäre die Geldpolitik zu überdenken.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 28. Februar 2019 bei 1,1420 bis zum jüngsten Verlaufstief vom EZB-Tag des 07. März 2019 bei 1,1176, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1270/1,1298/1,1327/1,1363 und 1,1420 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 1,1176 und bei den Projektionen zur Unterseite bei 1,1118/1,1083 und 1,1026 in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long:DE000MF2LG06 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF2LKC6 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/