Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Socket Mobile, Inc. (NASDAQ: SCKT), ein führendes Innovationsunternehmen im Bereich von Datenerfassungslösungen für mobile Geschäftsanwendungen, kündigt die Markteinführung von DuraCase für Apple iPhone- und iPhone Plus-Mobiltelefonen an. Das DuraCase für iPhone ist eine einhändig bedienbare, schützende Hülle aus gummiertem Material, welches bedeutend besseren Schutz vor Sturz-Schäden und eine verbesserte Haltbarkeit sowohl für die iPhones als auch für den Scanner der 800er-Serie bietet.



"Wir freuen uns sehr, DuraCase für die iPhone-Reihe auf den Markt zu bringen. Unsere iOS-Anwendungsentwickler können damit robuste und zuverlässige Barcode-Scanlösungen für ihre iPhone-Kunden bereitstellen. Beim DuraCase für iPhone handelt es sich um eine Kombilösung, welche das iPhone und den SocketScan Scanner der 800er Serie mittels einer Schutzhülle in eine elegante, einhändig bedienbare Lösung einschliesst. Das ganze Set - Scanner als auch iPhone - werden mühelos mit ein und demselben Ladegerät aufgeladen. Für umfangreichere Anwendungen bietet Socket Mobile zudem das MultiBay-Ladegerät, mit welchem über mehrere Ladebuchten bis zu 6 ganze Sets gleichzeitig aufgeladen werden können. Mit besonderem Blick auf Anwendungen in Lagern und Fahrzeugen wird eine Fahrzeugladestation für DuraCase angeboten.



"Wir kennen bereits viele Entwickler, die unsere DuraCase-Lösung für iPod touch unterstützen. Und wir wissen, dass sie sich als eine beliebte, zuverlässige und erfolgreiche Lösung erwiesen hat. Diese Entwickler können ab jetzt Kunden bei Bedarf mühelos und sehr schnell auf eine iPhone-basierte Lösung umstellen. iPhone-basierte Lösungen bieten einen grösseren Bildschirm und bedeutend grössere mobile Unabhängigkeit als die Lösung für iPod touch. Im Keyboard-Emulationsmodus (HID) ist die Socket Mobile DuraCase-Lösung ohne jegliche Softwareentwicklung sofort einsatzbereit. Entwicklern wird allerdings empfohlen, unseren Capture SDK in ihrer Anwendung zu nutzen. Der SDK ermöglicht eine bedeutend effizientere und professionellere Nutzung aller Funktionen und technischen Möglichkeiten, welche unsere Scanner, insbesondere im Umfeld anspruchsvoller mobiler Geschäftsanwendungen, bieten.



"Wir überzeugt, dass unser DuraCase für iPhones den Markt für iPhone-basierte Geschäftsanwendungen erweitern und stärken wird", sagt Vanessa Lindsay, Senior Product Manager.



Einstiegspreise, nur gültig bis zum 31. März 2019:



DuraCase für iPhone 6, 7, 8 oder Plus UVP EUR 99.00 zzgl. MWST



DuraCase mit Ladestation UVP EUR 159.00 zzgl. MWST



Neue und bereits registrierte Entwickler können über unser Entwicklerportal auf zusätzliche Rabatte zugreifen: https://www.socketmobile.com/developer/



Socket Mobile ist im Apple iPhone-Bereich aktiv und plant die Markteinführung von DuraCase für iPhone XR für das 3. Quartal, gefolgt von Lösungen für iPhone XS Max und iPhone XS.



Informationen zu Socket Mobile



Socket Mobile ist ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen für mobile Geschäftsanwendungen. Der Umsatz von Socket Mobile basiert in erster Linie auf der Bereitstellung von barcodefähigen mobilen Geschäftsanwendungen von Drittanbietern, die die kabellosen Barcodescanner und kontaktlosen Lese-/Schreibgeräte von Socket Mobile integrieren. Mobile Anwendungen in den Bereichen Fachhandel, Außendienst, Transport und Fertigung sind die wichtigsten Umsatzträger. Socket Mobile verfügt über ein Netzwerk von Tausenden von Entwicklern, die bei ihrer Softwareentwicklung jeweils die Unterstützung für die mobilen Datenerfassungslösungen von Socket Mobile direkt einbinden. Socket Mobile hat seinen Hauptsitz in Newark, Kalifornien und ist unter +1-510-933-3000 oder www.socketmobile.com erreichbar. Folgen Sie Socket Mobile auf Facebook und Twitter @socketmobile.



OTS: Socket Mobile newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113591 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113591.rss2