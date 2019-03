Über Autotalks' CRATON2/PLUTON2 V2X-Chipsatz mit integriertem Unex V2Xcast laufende Unex-Systeme der zweiten Generation verkürzen Entwicklungszyklus für beschleunigte globale V2X-Bereitstellung.



Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - Unex (https://www.unex.com.tw/), der führende Anbieter von V2X-Systemen, freut sich, in Partnerschaft mit Autotalks (https://www.auto-talks.com/), einem Weltmarktführer im Bereich V2X (Vehicle-to-Everything)-Kommunikationslösungen, die flexibelste, höchste Cybersicherheit bietende und kostengünstigste Dual-Mode (DSRC/C-V2X) Systemarchitektur implementieren zu können. Unexs Systeme der zweiten Generation basieren auf dem ausgereiftem CRATON2/PLUTON2-Chipsatz von Autotalks, der als weltweit erste Lösung sowohl DSRC als auch C-V2X(PC5) über ein einziges System-on-Chip(SoC) unterstützt.



Die Unex-Produktarchitektur ist modular aufgebaut und kann entweder als eigenständige V2X-Kommunikationseinheit oder in eine Telematikeinheit implementiert werden. Unexs V2X SOM (https://www.unex.com.tw/products/dsrc-v2x/solutions/v2x-system) ist eine physisch isolierte V2X-Lösung, die die Domänentrennung zwischen den Bereichen Sicherheit (V2X) und Telematik (V2N) gewährleistet. Die Trennung des V2X-Subsystems vom Cellular NAD (Network Access Device, Mobilfunk-Zugang) ist entscheidend für den zuverlässigen und sicheren Betrieb des Sicherheitssystems. Unexs SOM ist darauf ausgerichtet, V2X auf verschiedenen Plattformen zu ermöglichen, und implementiert das isolierte V2X-Subsystem entsprechend dem gemeinsamen Referenzdesign, das Autotalks und MediaTek (https://www.mediatek.com/) bei MWC 2019 (https://www.auto-talks.com/ autotalks-and-mediatek-cooperate-to-help-car-makers-and-tier-1s-integ rate-c-v2x-and-telematics-securely-and-efficiently/) vorgestellt haben.



V2X Protokollsoftware musste bislang pro Plattform und Projekt erstellt und verifiziert werden, was zu doppeltem Aufwand führt. Die Unex V2Xcast (https://www.v2xcast.com/) Lösung bietet nun mit V2Xcast (https://www.v2xcast.com/) einen schlüsselfertigen V2X-Komunikationsdienst für V2X-Anwendungen. Die Anwendungsentwickler können sich damit ganz auf die Entwicklung der Applikationen konzentrieren, ohne sich um die zugrunde liegende Technologie kümmern zu müssen, was die Markteinführungszeit mit gleichzeitig geringeren Entwicklungs- und Erprobungskosten drastisch verkürzt.



"Autotalks freut sich, mit Unex bei der Implementierung der sicheren und kostengünstigen globalen V2X-Plattform zusammenzuarbeiten, weil die Unex-Produkte der zweiten Generation weltweit Leben retten werden", erklärt Ram Shallom, Autotalks VP Business Development. "Die Unex SOM-301-Serie ist ein V2X-Subsystem für die Automobilindustrie, das für V2X-Innovationen in branchenübergreifenden Märkten konzipiert ist. Gemeinsam mit Autotalks liefern wir sicherere und effizientere vernetzte Fahrzeuge für die ganze Welt", sagt Nick Lee, Executive VP von Unex.



Das Produktportfolio von Unex ist darauf ausgerichtet, die steigende Marktnachfrage nach DSRC/C-V2X-Einheiten in den Bereichen Infrastruktur, intelligente Transporte und Smart Cities zu befriedigen, und die Entwicklung von Massenmarktlösungen zu erleichtern.



Informationen zur Unex Technology Corporation



Die Unex Technology Corporation (Unex) wurde im Dezember 1997 gegründet. Unex bietet Hard- und Software für die drahtlose Kommunikation mit modularer Technologie, einschließlich Wi-Fi, Vehicle-to-Everything (V2X), und Internet der Dinge (IoT). Unex ist bestrebt, in Partnerschaft mit dem Ökosystem im Connected-Bereich zu arbeiten, um verschiedene drahtlose Kommunikationslösungen zu integrieren und einzusetzen.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.unex.com.tw/products/dsrc-v2x/solutions/v2x-system E-Mail: info@unex.com.tw



Pressekontakt: Anny Chiu +886-3-6578188 Durchwahl 3110