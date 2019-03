FRANKFURT (Dow Jones)--Fester zeigen sich die DAX-Futures im Vormittagshandel am Dienstag. Dank der jüngsten Entwicklungen um den Brexit-Deal legen sie auf dem deutlich erhöhten Niveau des Vorabends weiter zu. "So gute Nachrichten so kurz vor dem Großen Verfalltag am Freitag sorgen zumindest dafür, dass das Netto-Short-Exposure zugemacht wird", sagt ein Händler. Daher könne sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Die Futures auf den Euro-Stoxx-50-Index stehen nur noch kurz vor einem neuen Jahreshoch.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 26,5 auf 11.622,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.630 und das Tagestief bei 11.602 Punkten. Gegenüber den Tagestiefs vom Montagmittag ist das ein deutliches Plus von 150 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 6.000 Kontrakte.

March 12, 2019 03:37 ET (07:37 GMT)

