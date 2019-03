Die Schweizer Großbank UBS hat Eon von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen. Die Aktie des Versorgers habe ein starkes Jahr hinter sich, begründete Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Studie das neue Votum. Zwar gebe es weiter positive Kurstreiber wie etwa den Abschluss des RWE-Deals, aber durchaus auch Risiken. Insgesamt hielten sich bei der Aktie inzwischen Chancen und Risiken die Waage./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 02:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-03-12/09:06

ISIN: DE000ENAG999