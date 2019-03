Der deutsche Aktienmarkt dürfte die Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag zunächst ausbauen. Für etwas Rückenwind könnte ein kleiner Durchbruch bei den Nachverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über das Brexit-Abkommen sorgen. Mit dem erzielten Kompromiss will Premierministerin Theresa May sich im Unterhaus doch noch eine Mehrheit für das in London umstrittene Austrittsabkommen sichern. ...

