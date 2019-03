Die Strabag -Tochter Züblin International GmbH Chile SpA hat zwei neue langfristige Aufträge für das Projekt Nuevo Nivel Mina beim Bergwerk El Teniente in Rancagua erhalten. Die Aufträge haben einen Wert von insgesamt ca. 500 Mio. Euro und umfassen den Bau von Tunneln mit einer Gesamtlänge von 32,5 km. Nuevo Nivel Mina ist eines von fünf Schlüsselprojekten des Kupferbergbau-Konzerns Codelco und besteht darin, El Teniente in einen tieferen Bereich zu erweitern. So wird die Lebensdauer des Bergwerks auf weitere 50 Jahre erhöht.

