Am Tag der Parlamentsabstimmung zum Brexit-Abkommen startet der deutsche Leitindex im Plus und setzt damit den Aufwärtstrend des Vortags fort.

Zur Börseneröffnung am heutigen Dienstag liegt der Dax bei 11.612 Punkten und einem Plus von 0,64 Prozent. Am ersten Handelstag der Woche schloss der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 11.543 Punkten. Am vergangenen Freitag ging der Index noch mit einem Minus von 0,5 Prozent und 11.458 Punkten aus dem Handel.

Die britische Premierministerin Theresa May will am Abend ein zweites Mal über ihr Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Unmittelbar vor der Parlamentsabstimmung konnte May der EU Zugeständnisse zum Backstop abringen. Bei der ersten Abstimmung Mitte Januar war sie mit ihrem Deal krachend gescheitert.

Sollte sie wieder scheitern, will sie am 13. März darüber abstimmen lassen, ob das Land die EU ohne Abkommen verlassen soll. Lehnt das Parlament auch das ab, wird voraussichtlich am 14. März über eine Verschiebung des EU-Austritts abgestimmt. Die unendliche Geschichte setzt sich fort.

Blick auf die Einzelwerte

Volkswagen: Kürzlich hatte der Wolfsburger Autobauer bereits einen operativen Gewinn von 13,9 Milliarden Euro und ein Umsatzplus von 2,7 Prozent auf gut 236 Milliarden Euro verkündet. VW-Chef ...

