Wien (www.aktiencheck.de) - Theresa May versuchte gestern ein letztes Mal, dem Brexit-Drama eine neue Wendung zu geben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Bis spät am Abend habe sie abermals mit EU-Kommissionspräsident Juncker verhandelt, um diesem in allerletzter Minute doch noch rechtlich verbindliche Zugeständnisse in der Backstop-Frage zu entlocken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...