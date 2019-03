=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Santiago de Chile - Die Züblin International GmbH Chile SpA, ein Unternehmen der STRABAG-Gruppe, hat zwei neue langfristige Aufträge für das Projekt Nuevo Nivel Mina beim Bergwerk El Teniente in Rancagua erhalten. Die Aufträge haben einen Wert von insgesamt ca. EUR 500 Mio. und umfassen den Bau von Tunneln mit einer Gesamtlänge von 32,5 km. Nuevo Nivel Mina ist eines von fünf Schlüsselprojekten des Kupferbergbau- Konzerns Codelco und besteht darin, El Teniente in einen tieferen Bereich zu erweitern. So wird die Lebensdauer des Bergwerks auf weitere 50 Jahre erhöht. "Mit diesem Auftrag stärken wir unsere Marke auf dem lokalen Markt, indem wir bei drei der wichtigsten Bergbauprojekte in Chile präsent sind", so Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender von STRABAG SE. Der erste Auftrag umfasst 6.049 m horizontale Erschließung und Ingenieurbauarbeiten in einem Zeitraum von 25 Monaten. Der zweite Auftrag bezieht sich auf Tunnel- und Ingenieurbauarbeiten über einen Zeitraum von 39 Monaten zur Fertigstellung von 26.439 m horizontaler Erschließung und 4.179 m Schächte. Rückfragehinweis: STRABAG SE Diana Neumüller-Klein Head of Corporate Communications & Investor Relations Tel: +43 1 22422-1116 diana.klein@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10276095/0/ZÜBLIN_El_Teniente_Mar19_d.pdf

