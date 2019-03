BERLIN (Dow Jones)--Die Union und die Grünen haben in einer neuen Umfrage zugelegt, und die Grünen sind demnach wieder zweitstärkste Kraft in Deutschland. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 30,5 Prozent und damit eineinhalb Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Bündnis90/Die Grünen legen legen zwei Prozentpunkte auf 17,5 Prozent zu. Die SPD verliert hingegen zwei Punkte auf 15 Prozent und die Linke einen Punkt auf 9 Prozent. Die AfD mit 14,5 Prozent und die FDP mit 10 Prozent halten ihre Werte aus der Vorwoche. Erstmals seit einem Monat haben die Grünen demnach die SPD wieder überholt und sind erneut zweitstärkste Kraft.

Weder eine schwarz-rote noch eine schwarz-grüne Koalition hätten nach Neuwahlen aber laut der aktuellen Erhebung, für die vom 8. bis zum 11. März insgesamt 2.005 Personen befragt wurden, eine parlamentarische Mehrheit. Stabile Mehrheiten gäbe es für eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen mit zusammen 58 Prozent, für eine Kenia-Koalition aus CDU/CSU, SPD und Grünen mit 63 Prozent, für eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP mit 55,5 Prozent und eine Bahamas-Koalition aus CDU/CSU, AfD und FDP mit 55 Prozent.

"Nach vier Wochen liegen die Grünen wieder vor der SPD", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Die Union ist doppelt so stark wie die Sozialdemokraten." Die Grünen seien "ein ernstzunehmender Mitbewerber um die Vormachtstellung links der Mitte". Ohne und gegen die CDU/CSU könne nicht regiert werden - sie könne sich ihre Koalitionspartner aussuchen. Binkert betonte auch, dass die FDP erstmals seit Ende Dezember 2017 vor der Linken liege.

