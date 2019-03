Wien (www.aktiencheck.de) - Mit kräftigen Kursaufschlägen hat die Wall Street den Handel am Montag beendet, wobei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die positive Entwicklung etwas schaumgebremst mitmachte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Hintergrund dafür sei, dass die mit Abstand am schwersten gewichtete Aktie im Index, Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA), aufgrund des Absturzes einer Maschine vom Typ 737-MAX ein Minus in Höhe von 5,3% zu verbuchen gehabt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...