Die Privatbank Berenberg hat Telefonica von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,20 auf 7,90 Euro gesenkt. Operativ laufe es bei den Spaniern zwar rund, es müssten aber Schulden abgebaut werden, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei genauer Rechnung seien die Papiere auch nicht günstig, sondern branchenkonform bewertet./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

