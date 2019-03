Die Schweizer Nationalbank steht vor der spannendesten Generalversammlung ihrer Geschichte. Mit der bemerkenswerten Begleiterscheinung: Jeder Aktionär, der etwas sagen möchte, hat voraussichtlich nur eine Minute Sprechzeit. Das liegt daran, dass die gesamte Sprechzeit festgeschrieben ist und sich auf die Anmeldungen verteilt. Denn: Der erste Kanton gibt in seinem Jahresbericht (2018) erstmals den Wert seiner Beteiligung offiziell an, nämlich mit 7,1 Mrd. Franken und damit mehr als das Zwölffache dessen, was die ganze Bank im Moment an der Börse wert ist und für den Kanton nur ein Buchwert im Miniformat. Alle Journalisten schweigen, aber es steht der erste Versuch einer Revolution in der GV vor. Große Frage: Wer wagt es als Erster? Kurzer Tipp: Sammeln Sie diese wertvollste Aktie der Welt weiter in kleiner Stückform. Aktueller Preis 4.900 Franken. Alle weiteren Details lesen Sie in der nächsten Actien-Börse. Es ist bekanntlich die blaue Mauritius am Aktienmarkt.



