Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei trockener Haut sollten Männer besser auf eine Nassrasur verzichten. Der Elektrorasierer sei schonender, "weil er ohne Wasser auskommt und die Fettschicht der Haut nicht angreift", erklärt Simone Böckenkrüger, Apothekerin aus Würzburg, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Wer trotzdem nass rasiert, kann vorher etwas Rasiercreme in die Haut einmassieren und anschließend Rasierschaum darübergeben. Das Fett der Creme bildet eine zusätzliche Schutzschicht. "Thermalwasser wirkt ebenfalls reizlindernd. Und der Wirkstoff Nicidin beugt bakteriellen Entzündungen vor", sagt Böckenkrüger.



Auch Frauen rät die Apothekerin zum Elektrorasierer, beispielsweise für die sensible Bikinizone. Auf diese Weise kommt es seltener zu Schnittverletzungen, und die Haut wird weniger gereizt. Juckt sie nach dem Entfernen der Härchen, tut eine Creme mit Aloe vera gut. Sie beruhigt und lindert Juckreiz. Eine Zubereitung mit Ringelblume (Calendula) kann ebenfalls helfen. Die Pflanzenstoffe fördern die Wundheilung und wirken entzündungshemmend.



In der aktuellen "Apotheken Umschau" geben Experten Tipps, wie trockene Haut wieder weich und geschmeidig wird.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2019 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de