Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der positive Impuls von der letztwöchigen EZB-Sitzung für die Kurse von Bundesanleihen sollte in den kommenden Tagen weiter anhalten, so die Analysten der DekaBank.Es sei durchaus denkbar, dass die 10-jährige Bundrendite sogar auf Werte nahe Null falle. Auch wenn weiterhin Unklarheit darüber bestehe, warum die EZB die Wachstumsprognosen für 2019 so drastisch nach unten revidiert habe, sende sie damit zusammen mit den bis zum Ende des Projektionszeitraums deutlich unter der Zielmarke von 2% verbleibenden Inflationsprognosen die Botschaft aus, dass die EZB die Risiken asymmetrisch nach unten gerichtet sehe. Das bedeute, dass die Geldpolitik in Zukunft im Zweifel eher vorsichtige Signale senden werde, wodurch sich "low for longer" als Marktthema bei Zinsen und Renditen weiter verfestige. (Ausgabe vom 11.03.2019) (12.03.2019/alc/a/a) ...

