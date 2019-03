Auf insgesamt sechs Veranstaltungen können sich Planer und Energieberater ausführlich über den aktuellen Stand der technologischen Entwicklung, zeitgemäße Klimatisierungslösungen sowie gesetzliche Richtlinien und Normen informieren.

Die etablierte Veranstaltungsreihe startet am 4. April in Wiesbaden und macht anschließend Station in Hamburg (8.4.), Leipzig (9.4.), Köln (11.4.), München (14.5.) und Stuttgart (15.5.). Im Rahmen der Planertage informieren Referenten aus der Kälte- und Klimabranche über den aktuellen Stand der technologischen Entwicklung, zeitgemäße Klimatisierungslösungen sowie gesetzliche Richtlinien und Normen.

Mit Blick auf die Hygiene raumlufttechnischer Anlagen und Geräte thematisiert ein Vortrag beispielsweise den Einfluss der VDI 6022- und DIN 1946-4:2018-Vorgaben. Ein ähnliches Thema beschäftigt sich ...

