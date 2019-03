Am Samstag wurde der ehemalige SPIEGEL- und Welt-Redakteur, Buchautor und Poltergeist Matthias Matussek 65, es gab eine große Feier, und der Autor dieser Zeilen kann sagen: Ich bin dabei gewesen. Das Antifa-Recherchekollektiv "Jan Böhmermann" stellte anschließend eine offizielle Anfrage in Sachen "Operative Personenkontrolle Averhoffstraße" an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...