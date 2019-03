BERLIN (Dow Jones)--In der britischen Labour-Partei rechnet man auch nach den zusätzlichen Vereinbarungen zwischen London und Brüssel mit einer Verschiebung des Brexits. Für die Abstimmung am Dienstagabend im Unterhaus erwartete der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw eine Ablehnung des mit der EU vereinbarten Austrittsabkommens. In diesem Fall will das Parlament am Mittwoch über einen Austritt ohne Abkommen und gegebenenfalls am Donnerstag über eine Verschiebung des Brexit-Datums nach Artikel 50 des EU-Vertrags abstimmen.

"Ich würde schätzen, dass Premierministerin May wieder verlieren wird, und dass wir dann morgen gegen einen No Deal stimmen und am Donnerstag für eine Verlängerung von Artikel 50 plädieren werden", sagte Bradshaw im ZDF-Morgenmagazin. Eine Verschiebung sei ohnehin nötig. "Ich glaube nicht, dass wir Ende März die EU verlassen, das wäre sowieso unmöglich, auch wenn Theresa May heute Abend diese Vereinbarung durch das Parlament kriegt", erklärte der frühere Labour-Minister. "Wir haben keine Zeit mehr, all die Gesetze hier zu ändern."

Die Frage sei, "wofür" es eine solche Verlängerung geben werde, meinte Bradshaw - ob entweder für Neuwahlen oder für eine neue Volksabstimmung oder vielleicht für neue Verhandlungen über einen "sanfteren Brexit", die sogenannte "norwegische Lösung". Bradshaw betonte, Labour wolle ein neues Referendum, und er zeigte sich überzeugt, dass es hierfür im Parlament eine Mehrheit geben werde, wenn zuvor alle anderen Lösungen zurückgewiesen worden seien.

May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten am Montagabend nach einem Treffen in Straßburg erklärt, London bekomme rechtliche Garantien zur umstrittenen Auffanglösung für Nordirland, den sogenannten Backstop. Juncker sprach von "Klarstellungen" und "rechtlichen Garantien" zum Brexit-Abkommen und zum Backstop. Unter anderem sollen bis Dezember 2020 Alternativen gefunden werden, um eine dauerhafte Auffanglösung zu Nordirland zu verhindern.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat aber bereits trotz dieser Vereinbarung dazu aufgerufen, am Dienstag gegen den Austrittsvertrag zu stimmen. Er enthalte nichts von dem, was May dem britischen Parlament versprochen habe.

Der Backstop ist der Knackpunkt der Verhandlungen. Die Auffanglösung soll eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindern. Demnach würde das Vereinigte Königreich in einer Zollunion mit der EU bleiben, falls keine andere Vereinbarung getroffen wird. Im Unterhaus stößt dies auf heftigen Widerstand.

March 12, 2019

