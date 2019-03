Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg (pts016/12.03.2019/10:00) - Das IfM - Institut für Management in Salzburg bietet als privat geführtes Institut mit einem renommierten Kooperationspartner ein PhD-Studium an, welches berufsbegleitend absolviert werden kann. Voraussetzungen für das Studium: * Abgeschlossenes Magister- oder Diplomstudium * bzw. Bachelor- und Masterstudium * Gute Englischkenntnisse Das PhD in Business Economics and Management am IfM bietet auch Akademikern anderer Fachrichtungen die Möglichkeit zur Promotion. Dies ist insbesondere für Absolventen technischer und naturwissenschaftlicher Studiengänge sowie Juristen interessant. Das Dissertationsthema muss aber in den weitgefächerten Bereich von Management und Economics passen. Das berufsbegleitende Doktoratsstudium dauert drei akademische Jahre und kann bis maximal sechs Jahre verlängert werden. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Um eine Dissertation neben dem Job zu ermöglichen, ist die Zahl der Seminare mit Vorort-Präsenz begrenzt. Eine hohe individuelle, persönliche Betreuung während des PhD-Studiums wird dadurch gewährleistet, dass je Supervisor höchstens fünf Studierende betreut werden. Praxisnahe Forschung Der höchste akademische Abschluss bietet optimale Chancen für das Top-Management oder einer späteren Lehr- bzw. Führungstätigkeit an Fachhochschulen und Universitäten. Namhafte Konzerne erwarten mittlerweile auch von Aufsichtsräten einen PhD oder Doktorgrad. Dazu forschen die meisten zu einer inhaltlichen oder strategischen Frage aus ihrem Unternehmen. Alle Informationen zum Studium finden Sie hier: https://www.ifm.ac.at/de/phd Unverbindliche Beratungstermine in Österreich oder Deutschland Tel.: +43 662 66 86 280 E-Mail: office@ifm.ac.at Über IfM - Institut für Management in Salzburg: "Leading you to success": den größtmöglichen persönlichen Nutzen für seine Kursteilnehmer zu erreichen, ist das wichtigste Ziel des IfM - Instituts für Management in Salzburg. Gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft und renommierten Wissenschaftlern werden praxisnahe Studienprogramme, Lehrgänge und Seminare entwickelt, die sich an den täglichen Anforderungen an Manager und Führungskräfte orientieren. Das IfM stellt mit seinem Angebot zur berufsbegleitenden Weiterbildung einen wichtigen Beitrag zum Bildungsstandort Salzburg dar. Als privates Bildungsinstitut ermöglicht IfM durch modulare Bildungskonzepte die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Studium bzw. Beruf und Weiterbildung. Auch als Partner für Firmen unterstützt das IfM individuellen Trainings- und Schulungsbedarf mit einem erfahrenen Berater-Team in genau denjenigen Bereichen, die Ihrem Unternehmenserfolg noch im Wege stehen. Insbesondere in den Bereichen Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Management und Kommunikation können die IfM-Experten auf die Unternehmensbedürfnisse eingehen. Ob im Verkauf, Zeitmanagement, in der Mitarbeiterführung oder im Projekt-und Qualitätsmanagement - die hochqualifizierten Trainer können vor allem durch viel Erfahrung in der Praxis direkt anwendbare Resultate erzielen. IfM-Leistungsspektrum: * PhD Berufsbegleitendes Doktoratsstudium * Executive MBA in General Management * Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft * Zertifikatslehrgänge * Seminare und Workshops * Individuelle Inhouse-Trainings & Consulting (Ende) Aussender: IfM - Institut für Management G.m.b.H. Ansprechpartner: Susanne Reiger Tel.: +43 662 6686280 E-Mail: susanne.reiger@ifm.ac.at Website: www.ifm.ac.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190312016

