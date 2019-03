Am ersten Tag des Aktienrückkaufs von FMC haben sich die Aktien des Dialysedienstleisters auf Platz zwei im Dax gesetzt hinter denen der Deutschen Post. Sie verteuerten sich um 2,2 Prozent auf 68,54 Euro. Bis zum 10. Mai will das Unternehmen maximal sechs Millionen Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 330 Millionen Euro am Markt zurückkaufen.

Auch wenn es sich um ein eher kleines Rückkaufprogramm handele, dürfte es einem Händler zufolge zumindest kurzfristig den Kurs stützen. Das Kaufvolumen entspreche in etwa dem durchschnittlichen täglichen Börsenumsatz auf Xetra von sechs Handelstagen./bek/jha/

