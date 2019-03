Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) will wie im Vorjahr eine Dividende von 30 Cent je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,73 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,46 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Mai 2019 statt. Im Geschäftsjahr 2018 ist der Umsatz von Klöckner & Co um 7,9 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro angestiegen, wie ...

